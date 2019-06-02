7 مولدات ضخمة في طريقها إلى عسير

أبها(صدى):

أعلنت إمارة منطقة عسير، أن أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، سيعقد اليوم الأحد، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء فهد السديري، وممثل وزارة الطاقة لبحث أسباب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وطرق تفاديها مستقبلاً ومحاسبة المقصرين.

وكشفت الأمانة عن التنسيق لجلب سبعة مولدات ضخمة، موضحة أنها في طريقها الآن إلى منطقه عسير تم جلبها من وادي الدواسر والخرج والرياض؛ وجاري تسهيل وصولها خلال الساعات القليلة القادمة إلى المنطقة.

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