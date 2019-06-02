” الفالح ” يعتذر عن انقطاع الكهرباء في المناطق الجنوبية

عادل الحربي(صدى):

قدم وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اعتذاره عن انقطاع التيار الكهربائي بالمناطق الجنوبية.

وقال الفالح: ” أعتتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ ” .

وتابع: ” أؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع ” .

وأضاف: ” كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله ” .

واستكمل: ” أعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك ” .

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