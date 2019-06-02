بالصور.. ليلة مُظلمة على جازان تشعل غضب وتساؤلات الأهالي

تركي السالم(صدى):

سيطر الظلام الدامس على شوارع جازان، في مشهد مثير للجدل، عقب انقطاع الكهرباء على مدار ساعات طويلة؛ على خلفية سوء الأحوال الجوية.

ورصدت عدد من الصور المشهد المُظلم المسيطر على شوارع جازان تزامنًا مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في بعض المناطق الجنوبية.

وسيطرت حالة من الغضب على الأهالي على مدار الساعات الماضية وحتى الأن، على الرغم من اعتذار شركة الكهرباء، التي أوضحت في بيان لها أن انقطاع الكهرباء سيُعالج تدريجيًا وجزئيًا على مستوى بعض المناطق.

وتوقفت حياة الأهالي على مدار الساعات الماضية، نظرًا لعدم وجود بدائل لضخ الكهرباء خاصة في الأماكن الحيوية مثل محطات الوقود ، مما دفعهم للمطالبة بإيجاد حلول فعالة في مثل تلك الأزمات.

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