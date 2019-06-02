ازدحام يضرب محطات الوقود خوفًا من استمرار انقطاع الكهرباء في المناطق الجنوبية

علي القحطاني(صدى):

تسببت أزمة انقطاع الكهرباء في المناطق الجنوبية بالمملكة، على مدار الساعات الماضية، في توقف مصالح العديد من الأهالي على خلفية توقف محطات الوقود وغيرها .

وبدأت شركة الكهرباء في علاج أزمة انقطاع الكهرباء في المناطق الجنوبية، وإعادة التيار تدريجيا في بعض المناطق مما أدى إلى هجوم الأهالي على محطات البنزين للتزود بالوقود خوفًا من انقطاع الكهرباء واستمراره في المناطق الأخرى.

وشهدت محطات الوقود في جازان ازدحامًا شديدًا بعد عودة الكهرباء تدريجيًا في المنطقة.

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