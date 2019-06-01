توقف الحياة في المناطق الجنوبية إثر انقطاع الكهرباء.. والأهالي يطالبون ببدائل

علي القحطاني(صدى):

أثار انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المناطق الجنوبية اليوم السبت، غضب عدد من الأهالي الذين عانوا على مدار ساعات بسبب توقف الإشارات والخدمات الآلية ومحطات البنزين.

وطالب الأهالي على خلفية ما حدث اليوم بـ تنوع مصادر طاقة ضخ البنزين أو تأمين كهرباء احتياطية في محطات السفر بين المناطق والطرق السريعة بين المحافظات؛ تجنبًا لإغلاق الكثير من المحال ومطات البنزين مثلما حدث اليوم.

ويرغب الأهالي الغاضبون الأن في إلزام كثير من المنشآت بالطاقة الاحتياطية أو الطاقة الشمسية وتشغيلها كبديل عند انقطاع التيار.