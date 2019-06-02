في أقل من 18 ساعة..تسديد دين مواطنة وصل نحو مليوني ريال عبر ” فرجت “

حمود العنزي(صدى):

نجح مواطنون في تسديد دين سيدة بلغ قدره مليون وتسع مائة وسبعة وثلاثين الف وثلاث مائة ريال، وذلك عن طريق خدمة ” فُرجت ” ،التابعة لأبشر.

وكان الأهالي قد تفاعلوا مع تدوينة ” عبد الله بن مانع ” والتي طالب فيها بسداد الدين عن مواطنة سجينة قائلا: ” هذه البنت السعودية الوحيدة اللي مسجونه في المملكة في قضية دين والله عيب علينا إذا ماطلعناها لزوجها ولأطفالها ” .

وتفاعل الآلاف مع التغريدة،إلى أن تم سداد المبلغ كاملا، في أقل من 18 ساعة .

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قد دشن مبادرة ” فُرِجَت ” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة ” أبشر ” .

وتأتي مبادرة ” فرجت ” ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية.

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