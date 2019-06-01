تغريدة مواطنة تُنقذ أبيها المسجون عبر ” فرجت “

علي القحطاني(صدى):

نجحت مواطنة، اليوم السبت ، في إنقاذ والدها المسجون على ذمة قضية مالية عبر تغريدة لها.

وقالت الفتاة في تغريدة لها : ” آمل من الله ثم من أهل الخير والقلوب الرحيمة أن تساعدوا في تسديد مبلغ والدي سبق وسُجِن أربع مرات في هذه القضية، وهو رجل متقاعد لستّ بنات، ولا يوجد أي فرد موظف، ساهموا لو بالقليل إذا كل شخص تبرع بـ٥٠ ريالاً من ستة آلاف شخص يتم سداد المبلغ، وهذه ثاني سنة يمر رمضان بها والعيد ونحن بدونه.

وتفاعل الأهالي مع الفتاة ومناشدتها، عن طريق خدمة ” فُرجت ” ، التي أعلن عنها قبل أيام والتابعة لأبشر، وهي خدمة تتيح للمتبرع الاطلاع على الموقوفين بقضايا مالية .

ولم تمر ٢٤ ساعة حتى تم سداد كامل المبلغ.