دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يحتفل بالعربية: ” أهو جانا العيد “

ماجد محمد(صدى):

احتفل نادي ليفربول باقتناص لقب دوري أبطال أوروبا 2019 من خلال حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بعد الفوز على توتنهام بهدفين مقابل لاشيء.

وكتب حساب ليفربول الرسمي على ” تويتر ” بالعربية عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 : ” جانا العيد أهو جانا العيد ” .

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وعلى جانب أخر قال نجم المباراة المصري محمد صلاح عقب الفوز بـ نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ” أنا سعيد جدًا بلعب النهائي الثاني على التوالي وبتمكني أخيرًا من لعب الـ 90 دقيقة ، الجميع بذل قصارى جهده لذا تهانينا لنا جميعًا ولجميع الجماهير حول العالم ” .

ويعتبر محمد صلاح هو ثاني عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وأول مصري يصل إلى التتوويج باللقب.

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