دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يحتفل بالعربية: ” أهو جانا العيد “
احتفل نادي ليفربول باقتناص لقب دوري أبطال أوروبا 2019 من خلال حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بعد الفوز على توتنهام بهدفين مقابل لاشيء.
وكتب حساب ليفربول الرسمي على ” تويتر ” بالعربية عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 : ” جانا العيد أهو جانا العيد ” .
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وعلى جانب أخر قال نجم المباراة المصري محمد صلاح عقب الفوز بـ نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ” أنا سعيد جدًا بلعب النهائي الثاني على التوالي وبتمكني أخيرًا من لعب الـ 90 دقيقة ، الجميع بذل قصارى جهده لذا تهانينا لنا جميعًا ولجميع الجماهير حول العالم ” .
ويعتبر محمد صلاح هو ثاني عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وأول مصري يصل إلى التتوويج باللقب.
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فيصل[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 3 ساعات
قولوا ال لعيبتكم
يلي تفحطون عندنا!
وذبحتوا امنا بالتعصب الاعمي
لعيبتكم حتى تحذير ابوات
ما نفعوش فيى دول برى؟؟
قال فقراوي قال قواطي
خدم ،،،مجانين
للاسف هذا مستوانا محلي بالعافيه
الي يبغى يشجع يشجع لعيبه عليها الكلام ولا ينام
عبد الجواد لا زال يفتخر انه رجل المباراه في مباراة بلجيكا عام الخشبه والعويران قلب امها
ياساريه خبريني
وقال الزعيم والعالمي
العالمي هو صلاح
فيصل[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا ،،،،،والواحد ياخذ
نصف مليون شهريا
وهو ما ينجح سواق باص الليفر
نفسي تقتنعوا !!!
ههههههههه