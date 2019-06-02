” كلوب يفك عقدته ” .. ليفربول يقتنص لقب دوري أبطال أوروبا 2019

نواف السالم(صدى):

نجح نادي ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، عقب فوزه على توتنهام بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا.

وأحرز هدف الريدز الأول اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة من ضربة جزاء، بينما أحرز الهدف الثاني اللاعب ديفوك أوريجي في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وكان ليفربول وصل إلى نهائي دوري الأبطال في العام الماضي، لكنه فشل في التتويج بعد الهزيمة على يد النادي الإسباني ريال مدريد.

وكسر تتويج اليوم عقده المدرب يورجن كلوب الذي خسر 6 ألقاب في المشهد الأخير نصفهم مع ليفربول.