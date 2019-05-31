بالتزامن مع قمم مكة 2019.. خادم الحرمين: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية

محمد السعران(صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، على التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية.

وكتب –حفظه الله- في تغريدة له: نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.

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