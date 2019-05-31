بالتزامن مع قمم مكة 2019.. خادم الحرمين: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، على التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية.
وكتب –حفظه الله- في تغريدة له: نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75013 ] نشر منذ 10 ساعات
حفظكم الله وأعانكم يا خادم الحرمين الشريفين وأدامكم ذخراً للإسلام والمسلمين .. آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5753 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يحفظه ويعينه
alfahd42[ عدد التعليقات: 22267 ] نشر منذ 7 ساعات
حفظكم الله وأعانكم يا خادم الحرمين الشريفين وأدامكم ذخراً للإسلام والمسلمين وجعل عملكم في رضى رب العالمين .. آمين ,,
qlq[ عدد التعليقات: 4975 ] نشر منذ 6 ساعات
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حفظ الله خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
لما فيه خير للبلاد والعباد الاسلام والمسلمين
وحفظ الله بلادنا من كل شر وحاسد ومندس