ملكك ومكانك.. خادم الحرمين يخطف أنظار متابعي القمة الخليجية العربية

عادل الحربي(صدى):

خطفت صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- الأنظار إليه وأسرت قلوب جميع متابعي قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأظهرت الصورة، زعامة خادم الحرمين الشريفين وجلوسه على كرسي القمة الخليجية العربية وهو مبتسم الثغر وباش الوجه؛ حيث اعتبر الجميع أن هذا هو المكان الذي يليق به- حفظه الله -.

ومن الجدير بالذكر، أنه بدأت مساء الخميس، أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وكان قد أكد خادم الحرمين الشريفين، في مستهل كلمته في افتتاح القمة الخليجية، إن المملكةَ حريصةٌ على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيِبها ويلاتِ الحروب،وتحقيقِ السلام والاستقرارِ والازدهار لكافةِ شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعبُ الإيراني، كما ستظلُ يدُ المملكة دائماُ ممدودةً للسلام، وسوف تستمرُ بالعملِ في دعمِ كافة الجهودِ للحفاظ على الأمنِ والاستقرار في المنطقة.