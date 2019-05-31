بالفيديو.. مليشيا الحوثي تدرب عناصرها في المساجد على زرع الألغام بالبحر

فهمي محمد(صدى):

عرض المتحدث الرسمي للتحالف العربي، العقيد تركي المالكي، فيديو لمليشيا الحوثي الإرهابية وهم يدرّبون عناصرهم في المساجد على زرع الألغام بالبحر الاحمر.

حاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، حيث تم عرض صورًا لصواريخ حوثية إيرانية الصنع أطلقت نحو المملكة، وإبراز أدلة على إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية نحو الرياض.

وشرح ” المالكي ” فنيًا طبيعة الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون نحو المملكة.

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