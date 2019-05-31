التحالف العربي: الحرب فُرضت على دول الخليج ولم تكن خيارا

فهمي محمد(صدى):

صرح العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بأن الحرب فُرضت على دول الخليج ولم تكن خيارًا.

وأوضح ” المالكي ” أن استقرار المنطقة من استقرار اليمن، مضيفًا: ” نعمل على تأمين سلامة الملاحة البحرية ” .

وعن دعم إيران للحوثيين، أشار المتحدث باسم التحالف أن تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ والمال يطيل العمليات العسكرية.

حيث أشار أن هذا التدخل يشكل انتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن، كما قام بعرض خريطة لمجال الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون.

كما تم عرض صورًا لصواريخ حوثية إيرانية الصنع أطلقت نحو المملكة العربية السعودية، وإبراز أدلة على إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية نحو الرياض.

وشرح ” المالكي ” فنيًا طبيعة الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون نحو المملكة، وذلك بمؤتمر صحفي مشترك له الدكتور محمد آل جابر، سفير المملكة باليمن.