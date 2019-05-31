لوف مدرب ألمانيا في المستشفى ويغيب عن تصفيات بطولة أوروبا

ماجد محمد(صدى):

أوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مدرب المنتخب يواكيم لوف دخل المستشفى بسبب حادث وسيغيب عن مباراتي روسيا البيضاء واستونيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وأضاف الاتحاد الالماني أن لوف دخل المستشفى بسبب ” حادث رياضي ” أدى للضغط على شريان ويحتاج للعلاج.

وأبان لوف عبر بيان للاتحاد الألماني: ” أنا بخير لكن احتاج لل٠راحة في الأسابيع الأربعة المقبلة ” ، مشيرا: ” أنا على اتصال دائم بالجهاز الفني وسنستمر في التواصل عبر الهاتف قبل المباراتين ” .