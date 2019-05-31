إمارة مكة: نشكر المواطنين والمقيمين على مساهمتهم في إنجاح القمتين

نايف السالم(صدى):

وجهت إمارة مكة الشكر للمواطنين والمقيمين؛ لمساهمتهم في إنجاح القمتين الخليجية والعربية التي عُقدت في العاصمة المقدسة.

وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” نشكر كل من ساهم في إنجاح القمتين الخليجية والعربية لاسيما المواطنون والمقيمون، الذين تفاعلوا وتجابوا مع الرسائل التوعوية والمرورية ” .

وأضافت: ” تتطلع الإمارة لإستمرار المشاركة والمزيد من التجاوب لإنجاح القمة الإسلامية التي ستعقد الليلة في مكة المكرمة ” .

وبدأ مساء الخميس أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

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