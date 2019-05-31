إمارة مكة: نشكر المواطنين والمقيمين على مساهمتهم في إنجاح القمتين
وجهت إمارة مكة الشكر للمواطنين والمقيمين؛ لمساهمتهم في إنجاح القمتين الخليجية والعربية التي عُقدت في العاصمة المقدسة.
وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” نشكر كل من ساهم في إنجاح القمتين الخليجية والعربية لاسيما المواطنون والمقيمون، الذين تفاعلوا وتجابوا مع الرسائل التوعوية والمرورية ” .
وأضافت: ” تتطلع الإمارة لإستمرار المشاركة والمزيد من التجاوب لإنجاح القمة الإسلامية التي ستعقد الليلة في مكة المكرمة ” .
وبدأ مساء الخميس أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
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