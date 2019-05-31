بالفيديو.. نايف الحربي: هل ستعود قطر لرشدها بعد حضور للقمة الخليجية العربية؟
علق الكاتب الصحافي، نايف الحربي، اليوم الجمعة، على حضور موفد قطر للقمة الخليجية العربية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- في قصر الصفا بمكة المكرمة.
وأوضح ” الحربي ” خلال استضافته في برنامج ” المساء” على فضائية ” الغد ” أن: ” مشاركة وفد قطر في القمة الخليجية العربية شيء إيجابي وقد تدل على وضع يدها في يد دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن هل تعود قطر إلى رشدها؟ ” .
وتساءل الكاتب الصحافي هل ستخضع قطر للشروط الـ١٣ التي وضعتها دول المقاطعة العربية لها وتعود إلى صوابها؛ مضيفًا أنه: ” مهما ارتمت قطر في الحضن الإيراني أو الحضن التركي أو الأحضان التي لا تريد خيرًا بمنطقتنا لن تفيدها ” ؛ لافتًا إلى أنه من المهم لها أن تعود إلى مجلس التعاون الخليجي.
مغرد[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 29 دقيقة
نا يف الحربى صحفى ناجح اشوف مداخلاته فى التفلزيون يجيب كل شى بالدلا يل والبراهين وبالارقام ما شا الله عليك صحفى مخضرم الى حتى اغلب مقدمى البرامج ويستضيفون الحربى عندما يتكلم يوقفون ضده ولا يعطونه المجال وان دل ذلك فانك نا جح وقال الشيخ الشعراوى اعلم اذا لم ين لك حا قدين فانت فا شل فا انت لك حا قدين انت ناجح