بالفيديو.. نايف الحربي: هل ستعود قطر لرشدها بعد حضور للقمة الخليجية العربية؟

نايف السالم(صدى):

علق الكاتب الصحافي، نايف الحربي، اليوم الجمعة، على حضور موفد قطر للقمة الخليجية العربية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وأوضح ” الحربي ” خلال استضافته في برنامج ” المساء” على فضائية ” الغد ” أن: ” مشاركة وفد قطر في القمة الخليجية العربية شيء إيجابي وقد تدل على وضع يدها في يد دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن هل تعود قطر إلى رشدها؟ ” .

وتساءل الكاتب الصحافي هل ستخضع قطر للشروط الـ١٣ التي وضعتها دول المقاطعة العربية لها وتعود إلى صوابها؛ مضيفًا أنه: ” مهما ارتمت قطر في الحضن الإيراني أو الحضن التركي أو الأحضان التي لا تريد خيرًا بمنطقتنا لن تفيدها ” ؛ لافتًا إلى أنه من المهم لها أن تعود إلى مجلس التعاون الخليجي.