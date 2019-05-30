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بالفيديو.. خادم الحرمين وولي العهد يستقبلا قادة الدول الخليجية في مقر قمم مكة

بالفيديو.. خادم الحرمين وولي العهد يستقبلا قادة الدول الخليجية في مقر قمم مكة
نايف السالم(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو، استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، لقادة الدول الخليجية في قصر الصفا.

واستقبل خادم الحرمين ملك البحرين في قصر الصفا مقر انعقاد قمم مكة 2019، وكذلك ظهر ولي العهد في حديث ودي مع ملك البحرين بالقصر.

كما استقبل خادم الحرمين وولي العهد، ممثل سلطنة عمان، بالإضافة إلى أمير الكويت.

كما استقبل خادم الحرمين وسمو ولي العهد، رئيس وفد دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بحفاوة شديدة.

 

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