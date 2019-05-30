بالفيديو.. خادم الحرمين وولي العهد يستقبلا قادة الدول الخليجية في مقر قمم مكة
أظهرت مقاطع فيديو، استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، لقادة الدول الخليجية في قصر الصفا.
واستقبل خادم الحرمين ملك البحرين في قصر الصفا مقر انعقاد قمم مكة 2019، وكذلك ظهر ولي العهد في حديث ودي مع ملك البحرين بالقصر.
كما استقبل خادم الحرمين وولي العهد، ممثل سلطنة عمان، بالإضافة إلى أمير الكويت.
كما استقبل خادم الحرمين وسمو ولي العهد، رئيس وفد دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بحفاوة شديدة.
عاجل | خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في استقبال أمير دولة الكويت في قصر الصفا. #GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/4FHRexIL4p
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 30, 2019
عاجل | سمو #ولي_العهد في استقبال ملك البحرين، وممثل سلطنة عمان في قصر الصفا. #GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/JABPnyIim3
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 30, 2019
عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل ممثل سلطنة عمان في قصر الصفا. #GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/unLCCKhcif
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 30, 2019
عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك مملكة البحرين في قصر الصفا. #GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/mM5HTKlfCh
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 30, 2019
#فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير #الكويت في قصر الصفا بـ #مكة. #الإخبارية #القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/eMS7xJD8QF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2019
عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وفد دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. #GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/2LNywp4F6b
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 30, 2019
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