  • الجمعة 31

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. خادم الحرمين يصل مقر انعقاد قمم مكة لاستقبال القادة العرب

بالفيديو.. خادم الحرمين يصل مقر انعقاد قمم مكة لاستقبال القادة العرب

بالفيديو.. خادم الحرمين يصل مقر انعقاد قمم مكة لاستقبال القادة العرب
نايف السالم(صدى):

انطلقت، قبل قليل، القمتين الخليجية والعربية من مكة المكرمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.

وأظهر مقطع فيديو، وصول خادم الحرمين إلى قصر الصفا مقر انعقاد القمتين؛ لاستقبال قادة الدول الخليجية والعربية.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *