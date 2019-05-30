بالفيديو.. خادم الحرمين يصل مقر انعقاد قمم مكة لاستقبال القادة العرب

نايف السالم(صدى):

انطلقت، قبل قليل، القمتين الخليجية والعربية من مكة المكرمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.

وأظهر مقطع فيديو، وصول خادم الحرمين إلى قصر الصفا مقر انعقاد القمتين؛ لاستقبال قادة الدول الخليجية والعربية.