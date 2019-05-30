بالفيديو.. خادم الحرمين يصل مقر انعقاد قمم مكة لاستقبال القادة العرب
انطلقت، قبل قليل، القمتين الخليجية والعربية من مكة المكرمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.
وأظهر مقطع فيديو، وصول خادم الحرمين إلى قصر الصفا مقر انعقاد القمتين؛ لاستقبال قادة الدول الخليجية والعربية.
فيديو | خادم الحرمين الشريفين يصل إلى قصر الصفا لاستقبال قادة الدول الخليجية والعربية. #الإخبارية #القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/I59pc7sxgx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2019
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