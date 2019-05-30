” عمرة مفبركة ” تفتح النار على لاعب قطري سابق

طلال الضوي(صدى):

فتح لاعب كرة القدم القطري السابق والمدون محمد السويدي، النار على نفسه، بعدما زعم أنه أدى مناسك عمرة جديدة، ليتضح أن الصورة التي دعم بها مزاعمه، مفبركة.

ونشر السويدي، الذي أصبح شغله الشاغل انتقاد الدول المقاطعة للدوحة، ومهاجمة المملكة كعادة أنصار ” الحمدين ” ،صورة له أمام الكعبة المشرفة، زاعمًا أنه أدى مناسك العمرة خلال وجوده برفقة وفد بلاده الذي وصل للمملكة للمشاركة في 3 قمم مكة 2019.

وتطاول المدون القطري على المملكة، معتقدًا أن تواجده ببيت الله وتأديته للمناسك انتصارًا من بلاده.

وفي هذا السياق رد الكاتب فيصل العبدالكريم، على السويدي قاصفًا جبهته، قائلا: ” مايهمني ان الصورة قديمة لكن هذا بيت الله ماهو سوق واقف يعني لجميع المسلمين حتى المتآمر والخاين ” .

وأضاف العبدالكريم: ” الرسول عليه الصلاة والسلام مامنع المنافقين من الصلاة معه، وثوبك أساساً ماله طرف الاطراف بجاكيت عزمي ” .

يذكر أن القطري محمد السويدي، اعتاد على محاولاته الفاشلة في نشر الفتنة في المملكة والإساءة لها، لاجئًا للفبركة واختلاق الأكاذيب.

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