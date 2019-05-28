بعد زيارته الحرم المكي.. الشاعر القطري ” ابن فطيس ” يشكر خادم الحرمين

طلال الضوي(صدى):

شارك الشاعر القطري محمد بن فطيس المري؛ متابعيه على ” تويتر ” ، صورة له خلال زيارته الحرم المكي الشريف لأداء العمرة.

وعلق ” بن فطيس ” على الصورة قائلاً: ” سعدت بلقاء أغلب أصدقاء الطفولة وأغلب أهل قطر الغالية على قلبي في الحرم المكي، كما التقيت بعض أفراد عائلة آل ثاني الكرام ” .

وأعرب ” بن فطيس ” عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – قائلاً: ” من هنا أشكر خادم الحرمين الشريفين، على عدم إدخال الدين في الأمور السياسية ” .

وأضاف: ” حفظ الله الملك سلمان، وولي عهده، وحفظ الله ديننا من المتربصين به وأعدائه وهم يلبسون لباسنا ويعيشون بيننا ” .