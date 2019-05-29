بالفيديو.. وفاة الملك خالد وخطاب الملك فهد يسيطران على ” العاصوف 2 “

علي القحطاني(صدى):

تناولت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل العاصوف 2، اليوم الأربعاء، وفاة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، يوم 13 يونيو 1982م.

وجاء ضمن أحداث حلقة اليوم من مسلسل العاصوف 2، إعلان خبر وفاة الملك خالد بن عبدالعزيز على التليفزيون السعودي، مع بث مقاطع من تشييع جنازته.

كما شهدت الحلقة نعي الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، في خطاب مؤثر وتاريخي تصدرت فيه الدموع والحسرة، كاشفة حزن الشعب بالكامل على فقدان ولي أمرهم خادم الحرمين الشريفين.

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