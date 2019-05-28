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إثارة وإغراء.. مشهد بـ ” العاصوف ” يثير الجدل

إثارة وإغراء.. مشهد بـ ” العاصوف ” يثير الجدل
الرياض(صدى):

تسببت إحدى مشاهد مسلسل ” العاصوف ” في إثارة بعض الجدل، وذلك بعد عرضه على حساب قناة ” إم بي سي ” تحت عنوان ” عزيزة تطلب جهير في موضوع ابن غزيل “.

وعن المشهد، طلبت ” عزيزة ” من الفنانة ريم عبدالله التي تؤدي دور “ جهير ” ؛ لمناقشتها في موضوع هام داخل المطبخ .

وعند ذهاب ريم عبدالله للمطبخ كان تركيز الكاميرا على مفاتنها؛ مما اعتبره بعض المغردين لقطة متعمدة من قبل المخرج ، ليتعمد الإثارة والإغراء على حد قولهم.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 59 دقيقة

اعوذ بالله من الشيطان في هذا الشهر الكريم ( كلا يشوف الناس بعين طبعه)

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