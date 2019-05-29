دياز ” الثاني ” في قائمة المرشحين لتدريب الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت مصادر، أن الأرجنتيني رامون دياز، أصبح في المرتبة الثانية في قائمة المرشحين لتولي تدريب الهلال الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مدربًا أوروبيًا هو من يحتل المرتبة الأولى في خيارات الهلاليون.

ويتضمن ملف مفاوضات الهلال أيضًا خوان بيتزي مدرب الأخضر سابقاً، والروماني كوزمين أولاريو كخيار أخير.

يذكر أن دياز قد أعلن رحيله عن تدريب فريق بيراميدز المصري وذلك قبل مباراة واحدة متبقية للفريق في الدوري المصري.

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