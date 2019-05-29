دياز ” الثاني ” في قائمة المرشحين لتدريب الهلال
أعلنت مصادر، أن الأرجنتيني رامون دياز، أصبح في المرتبة الثانية في قائمة المرشحين لتولي تدريب الهلال الموسم المقبل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مدربًا أوروبيًا هو من يحتل المرتبة الأولى في خيارات الهلاليون.
ويتضمن ملف مفاوضات الهلال أيضًا خوان بيتزي مدرب الأخضر سابقاً، والروماني كوزمين أولاريو كخيار أخير.
يذكر أن دياز قد أعلن رحيله عن تدريب فريق بيراميدز المصري وذلك قبل مباراة واحدة متبقية للفريق في الدوري المصري.
اقرأ أيضًا:
زائر[ عدد التعليقات: 3266 ] نشر منذ 15 ساعة
دياز مدرب الهلال الموسم المقبل
الواقع[ عدد التعليقات: 7045 ] نشر منذ 9 ساعات
لوفيه خير ما عافه الطير