دياز يرحل وتركي آل الشيخ في حيرة: ” قدامي 23 مدرب أحسن من بعض “

ماجد محمد(صدى):

قال المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز أنه يشعر بالحيرة فيما يخص اختيار مدرب جديد للنادي المصري.

وكتب ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” فيس بوك ” : ” محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة … عندي ٢٣ CV كلهم موافقين … وكل واحد منهم احسن من الثاني وليه ميزه … احترت … من المناسب ل الدوري المصري وضغطة وجدولته و الموسم القادم بطولة افريقية ” .

تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني الحالي لبيراميدز هو رامون دياز الذي أنهى الموسم مع النادي محتلا المركز الثاني .

وكان لفت رامون دياز في رسالة غامضة عبر “تويتر” أمس إلى أن سعيد بالتجربة التي منحها له تركي آل الشيخ؛ لتدريب بيراميدز في إشارة إلى أنه سيرحل قريبًا.