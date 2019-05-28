بعد إنقاذه 14 رجل أمن.. والد الشهيد الجبرين يروى قصة ابنه في الحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

كشف والد الشهيد النقيب عادل بن علوان الجبرين، تفاصيل حول شخصية ابنه الشهيد وكيف ذهب للدفاع عن وطنه وأهله في وجه الأعداء.

وأوضح والد الشهيد النقيب عادل بن علوان الجبرين، أن الله ميز ابنه وجعله من الشهداء الذين يعتز بهم الوطن، إذ كتب له الدار الآخرة بعد رحيله في ساحة الجهاد دفاعًا عن وطنه.

وأضاف أنه من طلب الالتحاق والسفر في التشكيل الأمني إلى الحد الجنوبي بالرغم من محاولة قائد كتيبته في حائل بنهيه عن هذا الأمر وطلبه بالتأني وعدم الاستعجال، لكنه اتخذ قراره وطلب إذنه بالموافقة أيضًا.

كما أشار إلى أنه كان يحمل عبء المنزل على عاتقه، فهو من اشترى المنزل الذي يقيمون فيه وكان يتولى إدارته وتدبير احتياجاته ورعاية إخوته، مؤكدًا أنه خير مثال للإبن البار بوالديه ووطنه ويمثل الشجاعة لكل مواطن.

واستشهد كل من النقيب عادل بن علوان الجبرين والعريف مفرج المسطح في الحد الجنوبي بعد إنقاذهم 14 رجل أمن من السيول والأمطار بمركز شنى.

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