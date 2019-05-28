اللحظات الأخيرة للشهيد ” الجبرين ” بعد إنقاذه 14 رجل أمن من الغرق

نايف السالم(صدى):

روى ابن عم الشهيد النقيب ” عادل الجبرين ” الذي توفي بعدما نجح في إنقاذ أربعة عشر رجلا من رجال الأمن بالحد الجنوبي من الغرق في سيول مركز شنى بالعارض، تفاصيل اللحظات الأخيرة له.

وأوضح أن الشهيد الجبرين قد أعطى أمرًا لرجال الأمن في نقطة أمنية قد احتجزتهم السيول فيها، بالتحرك من الموقع الذي غمرته السيول إلى مكان مرتفع للحفاظ على سلامتهم.

ودخل الشهيد إلى واد بالقرب من النقطة الأمنية، لإنهاء المسح الميداني الأخير، وبعدما اطمئن على سلامة زملاءه، جرفه السيل وانقلبت مركبته، ليتم العثور عليه متوفيَا.

اقرأ أيضًا: