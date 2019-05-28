اللحظات الأخيرة للشهيد ” الجبرين ” بعد إنقاذه 14 رجل أمن من الغرق
روى ابن عم الشهيد النقيب ” عادل الجبرين ” الذي توفي بعدما نجح في إنقاذ أربعة عشر رجلا من رجال الأمن بالحد الجنوبي من الغرق في سيول مركز شنى بالعارض، تفاصيل اللحظات الأخيرة له.
وأوضح أن الشهيد الجبرين قد أعطى أمرًا لرجال الأمن في نقطة أمنية قد احتجزتهم السيول فيها، بالتحرك من الموقع الذي غمرته السيول إلى مكان مرتفع للحفاظ على سلامتهم.
ودخل الشهيد إلى واد بالقرب من النقطة الأمنية، لإنهاء المسح الميداني الأخير، وبعدما اطمئن على سلامة زملاءه، جرفه السيل وانقلبت مركبته، ليتم العثور عليه متوفيَا.
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زائر[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1385 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يرحمه ويتقبله من الشهداء ويلهم أهله الصبر والسلوان
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5311 ] نشر منذ 29 دقيقة
ربنا يرحمه و يصبر اهلة