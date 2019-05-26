مشهد مؤثر من تشييع شهيدي الواجب ” الجبرين والمسطح ” في حائل

علي العنزي(صدى):

التقطت عدسات الكاميرات، مشهد مؤثر من تشييع جثمان الشهيدين النقيب عادل علوان الجبرين و العريف مفرج المسطح، اللذيْن استشهدا أثناء إنقاذ المواطنين من السيول الذي تعرض له مركز شني في حائل.

وأدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وجموع المصلين، بعد صلاة العشاء أمس السبت بجامع برزان بمدينة حائل، صلاة الميت على شهيدي الواجب، بعد استشهادهما غرقاً أثناء أدائهما واجبهما لإنقاذ المواطنين بمركز شني إثر السيول القوية التي وقعت بالعارض.