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خاص.. تركي المالكي: رصدنا المناطق التي يُطلق الحوثيين صواريخهم منها

خاص.. تركي المالكي: رصدنا المناطق التي يُطلق الحوثيين صواريخهم منها
سعيد العجل(صدى):

كشف العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، أن الأمم المتحدة قدَّمت دعمًا عسكريًا ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف في تصريح لصحيفة ” صدى ” ، أن هذا الدعم تضمن مبادرة على رصد مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية في المملكة، و أدلة تفيد بتورط النظام الإيراني لدعم المليشيا الحوثية في تزويدها بطائرات بدون طيار.

وأكد أنه تم رصد المناطق التي تم إطلاق صواريخ منها، قائلًا: حققنا نجاح كبير في متابعة هذه المناطق ولدينا عمليات عسكرية لتدميرها.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 74739 ] نشر منذ 3 ساعات

الله ينصركم ويسدد رميكم .. آمين ,,

,, دكوهم وساووا بهم الارض ..

,, بس العجيب كيف ينشر مثل هذا الخبر ……!!!؟

[ عدد التعليقات: 5517 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعينكم وينصركم

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