خاص.. تركي المالكي: رصدنا المناطق التي يُطلق الحوثيين صواريخهم منها
كشف العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، أن الأمم المتحدة قدَّمت دعمًا عسكريًا ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف في تصريح لصحيفة ” صدى ” ، أن هذا الدعم تضمن مبادرة على رصد مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية في المملكة، و أدلة تفيد بتورط النظام الإيراني لدعم المليشيا الحوثية في تزويدها بطائرات بدون طيار.
وأكد أنه تم رصد المناطق التي تم إطلاق صواريخ منها، قائلًا: حققنا نجاح كبير في متابعة هذه المناطق ولدينا عمليات عسكرية لتدميرها.
اقرأ أيضًا:
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74739 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ينصركم ويسدد رميكم .. آمين ,,
,, دكوهم وساووا بهم الارض ..
,, بس العجيب كيف ينشر مثل هذا الخبر ……!!!؟
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5517 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعينكم وينصركم