المالكي: لن نتسامح مع استهداف الحوثي للأعيان المدنية بطائرات بدون طيار

سعيد العجل(صدى):

أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، أن النظام الإيراني هو من يزود المليشيات الحوثية لتنفيذ الأعمال الإرهابية واستهداف الملاحة البحرية وأنابيب النفط.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إلى أنه لابد للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الكبرى أن يقفوا ضد هذه التهديدات، إذ أنها تستهدف الاقتصاد العالمي.

وأفاد بقيام التحالف بعملية عسكرية يوم الخميس 11 رمضان ضد أهداف عسكرية مشروعة وشملت عدة معسكرات، مؤكدًا: لن نتسامح مع استهداف الميليشيات الحوثية للأعيان المدنية بطائرات بدون طيار.

ولفت إلى أنه تم إحباط أكثر من 35 عملا إرهابيا للحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر، وأن التحالف يستند على حق الدفاع عن النفس واللجوء لعمليات عسكرية لمنع التهديدات الحوثية.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن أدلة تدين الحرس الثوري في دعم الحوثيين، موضحًا ان الميليشيات الحوثية مرتبطة بأنظمة إرهابية في أفريقيا والشرق الأوسط.