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بالفيديو.. المغامسي: لا تجبر ابنك على الزواج ممن لا يريدها

بالفيديو.. المغامسي: لا تجبر ابنك على الزواج ممن لا يريدها
نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، مدى حق الشاب في رفض الزواج من فتاة لا يريدها بناءً على رغبة والديه.

وأكد ” المغامسي ” في مقطع فيديو له أثناء إلقاء إحدى الخُطب المذاعة على فضائية SBC، أنه لا يجب إجبار الإبن على الزواج ممن لا يريدها، متسائلًا ” كيف نجبره أن يعيش مع فتاة لا يريدها طوال عمره؟ ” .

وأوضح أن رفض الابن لهذا الزواج لا يجعله عاق بوالديه، مضيفًا أنه يلا يلزمه أن يبر والديه في هذا الأمر فالزواج خير ولكن رفضه لا يعد عقوقًا.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 74701 ] نشر منذ 11 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ .. آمين ,,

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