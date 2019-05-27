بالفيديو.. المغامسي: لا تجبر ابنك على الزواج ممن لا يريدها
كشف الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، مدى حق الشاب في رفض الزواج من فتاة لا يريدها بناءً على رغبة والديه.
وأكد ” المغامسي ” في مقطع فيديو له أثناء إلقاء إحدى الخُطب المذاعة على فضائية SBC، أنه لا يجب إجبار الإبن على الزواج ممن لا يريدها، متسائلًا ” كيف نجبره أن يعيش مع فتاة لا يريدها طوال عمره؟ ” .
وأوضح أن رفض الابن لهذا الزواج لا يجعله عاق بوالديه، مضيفًا أنه يلا يلزمه أن يبر والديه في هذا الأمر فالزواج خير ولكن رفضه لا يعد عقوقًا.
#مع_القران | إجبار الأبن على الزواج ممن لا يريدها #رمضان_عندنا https://t.co/58YIa9K1fl pic.twitter.com/tZW30C9yeh
— SBC channel (@SBC_Channel) May 27, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74701 ] نشر منذ 11 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ .. آمين ,,