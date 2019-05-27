بالفيديو.. المغامسي: لا تجبر ابنك على الزواج ممن لا يريدها

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، مدى حق الشاب في رفض الزواج من فتاة لا يريدها بناءً على رغبة والديه.

وأكد ” المغامسي ” في مقطع فيديو له أثناء إلقاء إحدى الخُطب المذاعة على فضائية SBC، أنه لا يجب إجبار الإبن على الزواج ممن لا يريدها، متسائلًا ” كيف نجبره أن يعيش مع فتاة لا يريدها طوال عمره؟ ” .

وأوضح أن رفض الابن لهذا الزواج لا يجعله عاق بوالديه، مضيفًا أنه يلا يلزمه أن يبر والديه في هذا الأمر فالزواج خير ولكن رفضه لا يعد عقوقًا.