بالفيديو.. دموع ” المغامسي ” خلال الحديث عن طاعة الله

علي القحطاني(صدى):

تحدث إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي، عن الطريق إلى طاعة الله، والندم على الوقوع في المعصية؛ لتنفلت دموعه ويبدو متأثرًا مشدة خلال إحدى حلقات برنامج ” مع القرآن ” الذي يعرض على قناة ” SBC “.

وأوضح ” المغامسي ” إن المؤمن يعلم أنه ليس ألذ له من طاعة الله، سواء من خلال الصلاة أو التسبيح أو الصيام أو بر الوالدين أو الحج أو العمرة أو الصبر على إيذاء الناس أو الإحسان إلى الجار، كما أنه لا يمكن لأحد أن يطيع الله إلا بهداية منه.