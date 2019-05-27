تفاصيل الحالة الصحية للمواطن الذي تعرض للدهس إثر حماية سيارته من السرقة

عادل الحربي(صدى):

على خلفية تعرض مواطن للدهس أثناء منع سيارته من السرقة في الرياض، كشف شقيق المواطن المصاب، عن حالته الصحية.

وأوضح شقيق المجني عليه أن شقيقه تعرض لجروح في الرأس والركبة، وتسلخات في أنحاء متفرقة من جسده.

وأوضح أنه أجرى عملية جراحية، وخرج منها فجر أمس الأحد، مبينًا أن الواقعة حدثت مساء أول أمس بعد الإفطار، أثناء تواجد شقيقه في أحد المحلات الإلكترونية بالرياض.

وكان لص قد قام بسرقة سيارة مواطن، وهي في وضع التشغيل، ودهس المواطن؛ ليتمكن من الهرب.

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