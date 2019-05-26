بالفيديو.. دهس مالك سيارة بعد محاولته منع لص من سرقتها بالرياض
شهد أحد أحياء شرق منطقة الرياض جريمة سرقة سريعة ومروعة ، إذ قام لص بسرقة سيارة من أمام أحد المحال التجارية ودهس صاحبها ثم لاذ بالفرار .
وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة اللص وهو يحوم حول السيارة بعد أن تركها صاحبها في وضع التشغيل .
وبينما عاد صاحبها مسرعاً ، استقلها اللص وباغته بالرجوع للخلف فجأة ثم دهسه وفرً مسرعاً .
.[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الال بالله العلي العظيم.
شر البليه مايضحك ، يعني شين وقوي عين، وبمعنى ثاني حشفا وسوء كيله!!!
حراااامي ووجهه قوي.
والله شرق الرياض تشوفوون فيها العجب العجاب!!!
انشاء الله يمسكونه هالحرامي ، واتمنى ان كل سارق يسرق تقطع يده والله ليفكر السارق مليون مره قبل ان يقدم على السرقه بأن قطع يده سيكون عقابه، لأن الاشكال هاذي ماتخاف من الله ولا تحسب حساب حرمة الشهر الفضيل ولكن يخاف من البشر ومن قطع اليد!!!
ياليت ..ثم ياليت.. تقطع يد السارق.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ بالله…
وش ذا العالم …
fares[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان والله سلم راعيها الحمدلله وربنا يرد له حلاله في اسرع وقت ان شاء الله
مغرد[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 10 دقائق
والله كثرت السرقات والله مشكله كبيره