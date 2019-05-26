بالفيديو.. دهس مالك سيارة بعد محاولته منع لص من سرقتها بالرياض

عادل الحربي(صدى):

شهد أحد أحياء شرق منطقة الرياض جريمة سرقة سريعة ومروعة ، إذ قام لص بسرقة سيارة من أمام أحد المحال التجارية ودهس صاحبها ثم لاذ بالفرار .

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة اللص وهو يحوم حول السيارة بعد أن تركها صاحبها في وضع التشغيل .

وبينما عاد صاحبها مسرعاً ، استقلها اللص وباغته بالرجوع للخلف فجأة ثم دهسه وفرً مسرعاً .