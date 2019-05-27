النصر يستعد للمواجهة الآسيوية أمام ذوب آهن الإيراني

ماجد محمد(صدى):

بدأ نادي النصر حامل لقب دوري المحترفين 2019، الاستعداد لمواجهة ذوب آهن الإيراني؛ في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأنطلق مران نادي النصربحضور نائب رئيس النادي عبد العزيز الجليل، الذي حرص على تدعيم الفريق قبل المواجهة الآسيوية القادمة.

والتقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين قبل بداية المران لتوضيح برنامج الفريق للمواجهة القادمة في دوري أبطال آسيا.

وبدأ مران النصر بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة التي بدأت بالجري حول الملعب، بينما طبق فيتوريا عدد من الجمل الفنية خلال مناورة على منتصف الملعب.

ويدخل الأصفر المباراة وهو يحتل المركز الثانيبرصيد 9 نقاط، بينما يحتل ذوب آهن المركز الأول بـ 11 نقطة.