بالفيديو.. قبل انعقاد قمم مكة 2019.. ” البسامي ” يوضح الطرق التي يجب تجنبها

نايف السالم(صدى):

قبل أيام من انطلاق قمم مكة 2019، المقرر عقدها 25 رمضان الجاري، أوضح اللواء محمد البسامي مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور، الطرق التي يجب على المواطنين والمقيمن تجنبها أثناء انعقاد القمم.

ومن بين الطرق التي نصح ” البسامي ” بتجنبها خلال انعقاد قمم مكة 2019، جدة والأندلس، وإليكم التفاصيل حول الطرق الأخرى أسفل الخبر.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين دعا إلى انعقاد قمم مكة 2019 ، والتي من المقرر أن تنطلق في 25 رمضان وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته في مكة.

اقرأ أيضا: