قبل قمتا مكة 2019.. الشوارع تتزين بأعلام الدول العربية والإسلامية

نايف السالم(صدى):

تزينت شوارع العاصمة المقدسة قبل انعقاد قمتا مكة 2019 على هامش القمة الإسلامية، التي من المقرر أن تنطلق في 25 رمضان وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته في مكة.

ووضعت الأعلام ووحدات الإضاءة التجميلية في شوارع مكة استعدادًا لانعقاد قمتا مكة 2019 على أكمل وجه، والتي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويمكن للمار في شوارع العاصمة المقدسة المؤدية إلى قصر الصفا أن يرى الأعلام التي تُمثل ثلاث قمم ” خليجية وعربية وإسلامية ” .