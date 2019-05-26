بالصور.. العثور على مفقود وادي الجائزة متوفى بعدما جرفه السيل لمسافة بعيدة

حامد العمري(صدى):

عثر مواطن ” بوادي ملحة ” بالقرب من قرية الكفو ببني هلال اليوم الأحد على جثمان المواطن المفقود في سيل وادي الجائزة مساء أمس السبت .

وكان سيل وادي الجائزة بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة ، قد جرف مواطنين مساء أمس السبت، بعد أن حاولا عبور الوادي ، حيث تم العثور على أحدهما مصابًا بإصابات طفيفة، وذلك بالقرب من مكان سقوط السيارة، وتم نقله لمستشفى أضم العام بواسطة الهلال الأحمر ، فيما عثر على الآخر فجر اليوم متوفى “بوادي ملحة بالكفو ” في مسافة تتجاوز 10كم من مكان سقوط السيارة .

يُشار إلى أن أهالي محافظة أضم ومركز الجائزة وما جاورها ، قد استنفروا جهودهم للبحث عن المواطن المفقود منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم الأحد ، إلا أنه عُثر عليه متوفَّى إثر غرقه في وادي الجائزة الذي جرفه لما يزيد على عشرة كيلومترات.

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