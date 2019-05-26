  • الأحد 26

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. العثور على مفقود وادي الجائزة متوفى بعدما جرفه السيل لمسافة بعيدة

بالصور.. العثور على مفقود وادي الجائزة متوفى بعدما جرفه السيل لمسافة بعيدة

بالصور.. العثور على مفقود وادي الجائزة متوفى بعدما جرفه السيل لمسافة بعيدة
حامد العمري(صدى):

عثر مواطن ” بوادي ملحة ” بالقرب من قرية الكفو ببني هلال اليوم الأحد على جثمان المواطن المفقود في سيل وادي الجائزة مساء أمس السبت .

وكان سيل وادي الجائزة بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة ، قد جرف مواطنين مساء أمس السبت، بعد أن حاولا عبور الوادي ، حيث تم العثور على أحدهما مصابًا بإصابات طفيفة، وذلك بالقرب من مكان سقوط السيارة، وتم نقله لمستشفى أضم العام بواسطة الهلال الأحمر ، فيما عثر على الآخر فجر اليوم متوفى “بوادي ملحة بالكفو ” في مسافة تتجاوز 10كم من مكان سقوط السيارة .

يُشار إلى أن أهالي محافظة أضم ومركز الجائزة وما جاورها ، قد استنفروا جهودهم للبحث عن المواطن المفقود منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم الأحد ، إلا أنه عُثر عليه متوفَّى إثر غرقه في وادي الجائزة الذي جرفه لما يزيد على عشرة كيلومترات.

إقرأ أيضا:

سيل الجائزة بأضم يجرف سيارة مواطنين بعد أن حاولا عبوره


الوسوم:,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يرحمه ويرحم امواتنا واموات المسلمين

[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 19 دقيقة

نسأل الله تعالى له الرحمة والغفران

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 10 دقائق

لا حول ولا قوة إلا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *