سيل الجائزة بأضم يجرف سيارة مواطنين بعد أن حاولا عبوره

حامد العمري(صدى):

جرف سيل وادي الجائزة بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس السبت مواطنين، بعد أن حاولا عبورهما للوادي.

وقد تلقى الدفاع المدني بمحافظة أضم بلاغًا يفيد بمشاهدة سيارة جرفها وادي الجائزة ، بها مواطنين بعد أن علقت به، وقد انتقلت فرق الإنقاذ لموقع الحادثة، وعثرت على السيارة التي كانا يستقلانها وقد طمرتها المياه.

وباشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث ، حيث تم العثور على أحدهما مصابًا بإصابات طفيفة، وذلك بالقرب من مكان سقوط السيارة، وتم نقله لمستشفى أضم العام بواسطة الهلال الأحمر، فيما لا زال البحث جاريًا عن المواطن الآخر.

وقد علمت صدى من مصادرها الخاصة : أن الدفاع المدني بأضم قد أوقف البحث عن المفقود ، فيما سيستأنف البحث عنه في صباح اليوم الأحد.

يذكر أن المحافظة وعلى مدى الأيام الماضية ، قد شهدت هطول أمطار متفرقة بين المتوسطة والغزيرة ، شملت المحافظة وأجزاء عدة من مراكزها والقرى المجاورة لها .