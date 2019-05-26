بعد قتل زكي مبارك..وقفة احتجاجية في جنيف للمطالبة بمحاسبة النظام التركي

برن(صدى):

نظم عشرات الفلسطينيين وقفة احتجاجية، أمام مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، وذلك احتجاجًا على مقتل المواطن الفلسطيني زكي مبارك في السجون التركية.

وطالب المتظاهرون، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة؛ للتحقيق في قضايا التعذيب والقتل في السجون التركية، التي كان آخرها مقتل المواطن الفلسطيني زكي مبارك.

ودعا المتظاهرون، مجلس حقوق الإنسان لمحاسبة النظام التركي علي الجريمة التي راح ضحيتها مبارك.

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