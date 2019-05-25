محاولة اغتيال ابنة شقيق الفلسطيني زكي مبارك

صوفيا(صدى):

تعرضت ابنة شقيق الفلسطيني زكي مبارك المقتول بتركيا، لمحاولة اغتيال على أيدي مجهولين بالقرب من منزل الأسرة بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وأوضح والد الفتاة أن ابنته تعرضت للطعن، بالقرب من منزلهم، مشيرًا إلى أن الجناة قاموا بتكميمها وتقييدها، وطعنها في الرقبة و أنحاء متفرقة من جسدها.

ولفت إلى أن الجناة حقنوها بمادة غريبة، وألقوا بها في حديقة مجاورة للمنزل بعد أن صوروا الواقعة بالفيديو.

وأضاف ان الجناة قالوا لابنته أنهم سيقتلون كل أفراد الأسرة، قائلين: ” أبلغي والدك أننا سنقتلكم جميعا ” ، بحسب العربية.نت.

وترقد الفتاة في المستشفى في حالة حرجة، وجاري فحصها لمعرفة نوع المادة الغريبة التي حقنت بها ، خشيه من أن تكون مادة سامة ، تعرضها للوفاة .

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