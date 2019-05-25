نائب وزير خارجية إيران يستعد لجولة تشمل قطر وعمان والكويت

طلال الضوي(صدى):

يستعد عباس عراقتشي نائب وزير خارجية إيران، إلى القيام بجولة تشمل قطر وعُمان والكويت خلال الفترة المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية.

وتأتي هذه الجولة في ظل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط؛ لتأمين القوات الحالية والتأكد من سير حركة الملاحة بشكل جيد، وهو ما تعترض عليه إيران.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعتراضه على إرسال قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة، معتبرًا أنها تهديد للسلم العالمي.

فيما تواصل إيران استفزاز الجانب الأمريكي، إذ أكد خاتم الأنبياء المركزي للدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء غلام علي رشيد، أن إيران مستعدة للحرب في أي وقت.