إيران تواصل استفزاز أمريكا: مستعدين للحرب

طلال الضوي(صدى):

تواصل إيران استفزاز الجانب الأمريكي رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي للدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء غلام علي رشيد، إن إيران مستعدة للحرب في أي وقت.

وأضاف ” غلام ” : ” إيران اختارت طريق المواجهة والاستعداد للحرب في أي وقت بدلًا من طريق التفاوض مع الإدارة الأمريكية ” .

وأوضح أن الحرب لا تُخيف إيران، لافتا إلى موقف مؤسس النظام روح الله الخميني الذي اختار طريق المواجهة والصمود بدلًا من التفاوض في الحرب مع نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 1980، حسبما صرح.

يُذكر أن ترامب حذر إيران من الإقبال على فكرة الحرب، قائلا: ” إيران إذا أرادت الحرب فهي نهايتها ” .