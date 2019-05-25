  • السبت 25

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ناحر ابنته بجدة يسلم نفسه ويكشف سبب فعلته

ناحر ابنته بجدة يسلم نفسه ويكشف سبب فعلته

ناحر ابنته بجدة يسلم نفسه ويكشف سبب فعلته
جدة(صدى):

على خلفية محاولة أب نحر ابنته في جدة، تكشفت تفاصيل جديدة، إذ سلم الجاني نفسه للجهات الأمنية ،وكشف أن سبب فعلته هو ” خلاف عائلي ” .

وكان الجاني قد استل سكينًا وطعن ابنته، ذات الـ 15 عامًا، لكن الطعنات لم تنفذ إلى القصبة الهوائية، ما ساعد في تجاوزها مرحلة الخطر بعد نقلها للمستشفى.

يذكر أن الأب بعدما سدد 4 طعنات لابنته، سارع ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، ثم فر هاربًا.

اقرأ أيضًا:

آخر تفاصيل فاجعة ” ناحر ابنته ” بجدة والكشف عن حالة الفتاة


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 3 ساعات

قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *