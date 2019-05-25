ناحر ابنته بجدة يسلم نفسه ويكشف سبب فعلته

جدة(صدى):

على خلفية محاولة أب نحر ابنته في جدة، تكشفت تفاصيل جديدة، إذ سلم الجاني نفسه للجهات الأمنية ،وكشف أن سبب فعلته هو ” خلاف عائلي ” .

وكان الجاني قد استل سكينًا وطعن ابنته، ذات الـ 15 عامًا، لكن الطعنات لم تنفذ إلى القصبة الهوائية، ما ساعد في تجاوزها مرحلة الخطر بعد نقلها للمستشفى.

يذكر أن الأب بعدما سدد 4 طعنات لابنته، سارع ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، ثم فر هاربًا.

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