ناحر ابنته بجدة يسلم نفسه ويكشف سبب فعلته
على خلفية محاولة أب نحر ابنته في جدة، تكشفت تفاصيل جديدة، إذ سلم الجاني نفسه للجهات الأمنية ،وكشف أن سبب فعلته هو ” خلاف عائلي ” .
وكان الجاني قد استل سكينًا وطعن ابنته، ذات الـ 15 عامًا، لكن الطعنات لم تنفذ إلى القصبة الهوائية، ما ساعد في تجاوزها مرحلة الخطر بعد نقلها للمستشفى.
يذكر أن الأب بعدما سدد 4 طعنات لابنته، سارع ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، ثم فر هاربًا.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 25838 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 3 ساعات
قال الله تعالى
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2548 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .