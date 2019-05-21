آخر تفاصيل فاجعة ” ناحر ابنته ” بجدة والكشف عن حالة الفتاة
كشف مصدر بصحة جدة عن أجدد المعلومات حول صحة الفتاة التي تعرضت لمحاولة نحرها على يد ابيها في واقعة اهتزت لها المملكة .
وأكد المصدر ان الفتاه ” 15 ” عام حالتها مستقرة وتجاوزت مرحلة الخطر ، إذ لم تصل الطعنات إلى القصبة الهوائية او الشريان الرئيسي ، بالإضافة إلى ان الجاني ” والدها ” نقلها بسرعة إلى المستشفى قبل ان يلوذ بالفرار .
وكان أب بأحد أحياء جدة قد أقدم على محاولة نحر نجلته وطعنها بالفعل 4 مرات ، ثم سارع ونقلها لى مستشفى الملك عبدالعزيز ، وفرً هارباً قبل ان تصل الجهات الأمنية لمباشرة الحادث فيما سارع الأطباء لإنقاذ حياتها .
.[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة الا بالله.
عبدالله السبيعي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الورد والياسمين للجميع ياجماعه انا إنسان معي شهادات وخبرات ولم أجد الوظيفه اللي على قد حبراتي ومؤهلاني وشهادتي
1_خبره عسكريه في الجيش
2_حبره في مجال التعقيب في جميع الدوائر الحكومية والموؤسسات والمنشئات الخاصه
3_خبره في مجال حراسات امنيه في شركات كبرى من ضمنهات شركه ابن لادن وشركه امنكؤ للحراسات وحرسات البنوك والمنشئات الخاصه
4_خبره في مجال التحصيل للآموال
6_شهاده حاسب آلي
7_لدي رخصه قياده عمومي ثقيل
جراح[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ يومين
قدم على انك لبناني وابشر بالخير الله يوفقنا وياك انا ماجستير من امريكا وعاطل
جراح[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ يومين
باكر تتعالج وتروح كندا تطلب لجوء
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ يومين
الاب الحنون اخذها للمستشفى بعد الاعتداء عليها بالسكين
يمكن كما يقال راحت السكره وجات الفكره بعد رؤيته لدم يخرج من جسدها
مغرد[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ يومين
يا ما عت الخير حق مخدرات لا تزوجونه مريض نفسى لا تزوجونه والمفروض الحرمه اذا اكتشفت ان زوجها حق مخدرات تطلب الطلاق وترميه لانه لا يستا هل الزواج
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ يومين
اولا قبل كل شي علاقة الشخص مع ربه اذاكانت ممتازة اعتبر كل شي فى الاتجاه الصحيح المرض النفسي سببه البعد عن الله المخدرات كذلك اسال الله ان يكفينا شرور انفسنا الابناء امانة فى اعناقنا لايعرفها الامن حرم
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ يومين
الجميع القا التهم على الاب يا سبحان الله
ليش وعلى اي اساس وما هو المستند الحقيقي
اتحدى واحد فيكم يعرف دوافع الاب
سواء مخدرات او اعراض او سكرة او خرجه مع خوي او عدم
احترام ،،،،الخ؟
الكل لعن والدين الاب
ليس وكيف والله ما اعرفش
سبحان الله وبحمدة وكفانا وعافانا مما ابتلي به
غيرنا
تقبل الله صيامكم
ولا احد يحكم على طرف دون التاكد من الاخر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41003 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايبلانا ولا يبلابنا
الله يعلم عنهم وعن حالهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41003 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايبلانا ولا يبلابنا
الله يعلم عنهم وعن حالهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41003 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايبلانا ولا يبلابنا
الله يعلم عنهم وعن حالهم
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
الحمد لله على سلامتها …
العدناني[ عدد التعليقات: 2649 ] نشر منذ يوم واحد
يا عبدالله السبيعي افتح لك سجل تجاري واشتغل في التعقيب سوي اعلانات في حراج وتويتر وغيره
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ يوم واحد
اخي عبد الله السبيعي أسأل الله العلي القدير
ان يوفقك دنيا وآخره
نفس كلام الاخ العزيز العدناني
مناسب جدا لمؤهلاتك وخبراتك
وفيها خير وانا اخوك
اقدم وتوكل على الله
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5622 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الله يشفي البنت . آمين ,,
قوقاز[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعطيك ياعبدالله من خيره وفضله رزق واسع يرضى خاطرك ويثلج قلبك في هادى الشهر الكريم لا تنسى قوله ((فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا))