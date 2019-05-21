آخر تفاصيل فاجعة ” ناحر ابنته ” بجدة والكشف عن حالة الفتاة

جدة(صدى):

كشف مصدر بصحة جدة عن أجدد المعلومات حول صحة الفتاة التي تعرضت لمحاولة نحرها على يد ابيها في واقعة اهتزت لها المملكة .

وأكد المصدر ان الفتاه ” 15 ” عام حالتها مستقرة وتجاوزت مرحلة الخطر ، إذ لم تصل الطعنات إلى القصبة الهوائية او الشريان الرئيسي ، بالإضافة إلى ان الجاني ” والدها ” نقلها بسرعة إلى المستشفى قبل ان يلوذ بالفرار .

وكان أب بأحد أحياء جدة قد أقدم على محاولة نحر نجلته وطعنها بالفعل 4 مرات ، ثم سارع ونقلها لى مستشفى الملك عبدالعزيز ، وفرً هارباً قبل ان تصل الجهات الأمنية لمباشرة الحادث فيما سارع الأطباء لإنقاذ حياتها .