بالفيديو.. مشهد روحاني لسقوط الأمطار على المسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

وثّق مقطع فيديو، مشهد روحاني أثناء سقوط الأمطار على المسجد الحرام عصر اليوم الخميس، فيما كان المعتمرون يبتهلون إلى الله بالدعاء.

في سياق آخر، أوضح مركز طقس العرب، أن طقس الليلة سيكون حار نسبي إلى حار جداً في شمال وغرب المملكة، ومعتدلاً فوق الجبال.

وأضاف: وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا في شمال وشرق وغرب المملكة ويتوقع هطول زخات رعدية في جنوب وغرب المملكة.

اقرأ أيضًا: