طقس حار الليلة.. ومعتدلًا مع زخات رعدية غدًا

الرياض(صدى):

أوضح مركز طقس العرب، أن طقس الليلة سيكون حار نسبي إلى حار جداً في شمال وغرب المملكة، ومعتدلاً فوق الجبال.

وأضاف: وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا في شمال وشرق وغرب المملكة ويتوقع هطول زخات رعدية في جنوب وغرب المملكة.

أما طقس غد الجمعة، أوضح أنه سيكون معتدلا إلى دافئا ومائلا للحرارة في شمال وغرب المملكة، ولطيفاً فوق الجبال.

وتابع: تكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، ويتوقع هطول زخات رعدية في جنوب غرب المملكة.