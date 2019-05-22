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” الأرصاد ” تحذر من أمطار غزيرة وحبات برد على نجران

” الأرصاد ” تحذر من أمطار غزيرة وحبات برد على نجران
نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران.

وأوضحت “الأرصاد” في بيان لها أن التحذير يشمل “محافظة بدر الجنوب، شرورة، ونجران”، ويتمثل في تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول، بالإضافة إلى شبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وأكدت أن الحالة تبدأ من التاسعة مساء اليوم، على أن تستمر حتى الثالثة عصر غدًا الخميس، مطالبة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

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