” الأرصاد ” تحذر أهالي مكة من تساقط أمطار رعدية

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا إلى أهالي منطقة مكة المكرمة من استمرارة تساقط الأمطار الرعدية.

وأوضحت ” الأرصاد ” على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وفقًا للإنذار المبكر، أن منطقة مكة المكرمة تشهد حالة من تساقط الأمطار الرعدية يصاحبها تدني في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وأكدت أن الحالة تتضمن كل من ” محافظة أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، بحرة، مكة المكرمة، وميسان ” ، إذ بدأت في الثانية عشر ظهر اليوم وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضًا: