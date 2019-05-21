” الأرصاد ” تحذر أهالي مكة من تساقط أمطار رعدية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا إلى أهالي منطقة مكة المكرمة من استمرارة تساقط الأمطار الرعدية.
وأوضحت ” الأرصاد ” على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وفقًا للإنذار المبكر، أن منطقة مكة المكرمة تشهد حالة من تساقط الأمطار الرعدية يصاحبها تدني في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.
وأكدت أن الحالة تتضمن كل من ” محافظة أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، بحرة، مكة المكرمة، وميسان ” ، إذ بدأت في الثانية عشر ظهر اليوم وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.
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