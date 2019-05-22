بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز الطويلة بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تواصل الأمطار تساقطها على مناطق المملكة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن، إذ شهد اليوم السابع عشر من رمضان أمطار على مركز الطويلة في منطقة الباحة.

ووثق مقطع فيديو لحظة تساقط الأمطار بغزارة على مركز الطويلة بمنطقة الباحة، والتي وصلت إلى حد السيول.

وتحذر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشكل متواصل من تساقط الأمطار وحبات البرد مع تدني في الرؤية على بعض مناطق المملكة خلال الفترة الحالية.

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