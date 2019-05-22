بالفيديو.. الأمطار تعاود هطولها على محافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها

حامد العمري(صدى):

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة ” مصحوبة بزخات من البرد ” على أجزاء متفرقة من محافظة أضم , والمراكز التابعة لها ” الجائزة ، المرقبان ، ربوع العين ” ، وما زالت السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار – بمشيئة الله -.

وأظهرت مقاطع فيديو – وثقها مواطنون – هطول الأمطار على عدة أجزاء من المحافظة ، والمراكز والقرى التابعة لها ، وجريان الأودية بها .

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت عدة مناطق من ظمنهم أهالي منطقة مكة المكرمة ” محافظة أضم ” ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها تدني في الرؤية وتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن الحالة ستبدأ اليوم الأربعاء من الساعة 9.00 وستستمر حتى الساعة 21.00.

جعلها الله سقيا خير ورحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .